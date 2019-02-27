شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تتراجع في مستهل الجلسة وسط تصاعد التوترات بين الهند وباكستان والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت الأسهم الأمريكية في مستهل جلسة اليوم في أعقاب تصريحات رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" أمام مجلس الشيوخ أمس ومتابعة المزيد من تصريحاته أمام مجلس النواب اليوم.



وكان "باول" قد أثار قلق الأسواق بشأن تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي هذا العام في ضوء التقلبات في الأسواق المالية والنزاع التجاري بين واشنطن وبكين بالإضافة إلى استمرار ثبات معدل التضخم دون المستهدف.

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وأكد "باول" أن هذ العوامل هي ما تبرر إبقاء الاحتياطي الاتحادي على الفائدة دون تغيير وتبني سياسة الصبر في رفعها خلال الفترة المقبلة.



وعلاوة على ذلك، وقعت أسواق الأسهم العالمية – من بينها "وول ستريت" – ال يوم تحت ضغوط جيوسياسية بسبب التوترات بين الهند وباكستان وتصاعد الاشتباكات في "كشمير" المتناع عليها بين البلدين.



وانخفض "داو جونز" بحلول الساعة 15:11 جرينتش بنسبة 0.4% (ما يعادل 106 نقاط) إلى 25951 نقطة، كما انخفض "ناسداك" بنسبة 0.6% (ما يعادل 46 نقطة) إلى 7503 نقاط، فيما انخفض "ستاندرد أند بورز" بنسبة 0.5% (ما يعادل 15 نقطة) إلى 2778 نقطة.