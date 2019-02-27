شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النحاس ترتفع بفعل استقرار الدولار وانخفاض المعروض العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس خلال تداولات اليوم وسط توقعات بانتعاش الطلب على المعدن الصناعي لاسيما من الصين خلال العام الجاري فضلاً عن استقرار الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



وتلقى سوق المعادن دعماً من التفاؤل السائد في الأسواق بشأن قرب التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين وترقب القمة المنتظرة بين رئيسي البلدين "دونالد ترامب" و"شي جين بينج".

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وارتفعت أسعار النحاس قرب أعلى مستوياتها منذ صيف عام 2018 بدعم من انخفاض المعروض العالمي من المعدن وهدوء التوترات بشأن النزاع التجاري بين واشنطن وبكين.



واستقر مؤشر الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية بحلول الساعة 14:51 جرينتش عند 96.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 96.6 نقطة وأقل مستوى عند 95.88 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للنحاس تسليم مايو / أيار بحلول الساعة 14:53 جرينتش بنسبة 0.6% إلى 2.96 دولار للرطل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 2.97 دولار وأقل سعر عند 2.93 دولار.