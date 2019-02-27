شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "التموين" توصي بتوزيع 1.3 ريال للسهم عن الربع الرابع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة الخطوط السعودية للتموين، بجلسته المنعقدة أمس الثلاثاء، بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الرابع من 2018 بقيمة 106.6 مليون ريال بما نسبته 13% من القيمة الاسمية للسهم، وبما يعادل 1.3 ريال للسهم.

وأشارت الشركة، في بيان على موقع السوق، اليوم الأربعاء، إلى أن أحقية الأرباح ستكون لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية تداول يوم 24 مارس المُقبل، على أن يتم الصرف في 10 أبريل 2019.

وجدير بالذكر أن الشركة كانت قد قامت بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الثالث من 2018 بقيمة 123 مليون ريال بما نسبته 15% من القيمة الاسمية للسهم، وبما يعادل 1.5 ريال للسهم.

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ووزعت الشركة أرباحاً نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الثاني من 2018 بواقع 1.4 ريال لكل سهم، بنسبة توزيع تبلغ 14% من القيمة الاسمية للسهم.

كذلك قامت الشركة بتوزيع أرباح نقدية على مساهميها عن الربع الأول من 2018، بقيمة 110.7 مليون ريال، بحصة تبلغ 1.35 لكل سهم، بنسبة توزيع تبلغ 13.5% من القيمة الاسمية للسهم.

وكشفت النتائج المالية للشركة - المدرجة بسوق "تداول" المالي - عن تحقيقها صافي ربح بلغ 459.3 مليون ريال خلال 2018 مقابل صافي أرباح بلغ 481.7 مليون ريال في العام 2017.