شكرا لقرائتكم خبر عن تحديات قطاع التجزئة تدفع أرباح "التموين" للتراجع 5% في 2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة الخطوط السعودية للتموين، المُعلنة اليوم الأربعاء، عن تراجع أرباحها بنسبة 4.7% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع "تداول" المالي، بتحقيقها صافي ربح بلغ 459.3 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغ 481.7 مليون ريال في العام 2017.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغت 505.6 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 535.4 مليون ريال في العام 2017.

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وقالت الشركة إن تراجع الأرباح في العام 2018 يرجع إلى التحديات ‏التي مر بها قطاع التجزئة، فيما كان لأداء قطاع تموين الطائرات دور في تعويض غالبية ‏ذلك الانخفاض‏‏.

كذلك ارتفعت تكلفة الإيرادات بنسبة 8.9% أو بمبلغ 109.5 مليون ريال ‏ويرجع ذلك أساساً إلى تكاليف الموظفين والإيجارات.

وفي المقابل ارتفعت الإيرادات إلى 2.035 مليار ريال في العام 2018، مقابل إيرادات بلغت 1.952مليار ريال في العام 2017. و إلى جانب ذلك ارتفعت الإيرادات ‏الأخرى بمبلغ 5.3 مليون ريال.

وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح بلغ 383.1 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 382.8 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.