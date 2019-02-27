شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأعمال المصرى الرومانى: نستهدف الوصول بحجم التبادل التجارى لمليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أحمد السكرى رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى الرومانى، عن بدء نشاط الشركة المصرية للتجارة فى بوخارست يونيو المقبل.

وأضاف السكري، على هامش اجتماعات الدورة الثامنة للمجلس بجمعية رجال الأعمال المصريين بحضور وفد من كبرى الشركات الرومانية وممثلى غرف التجارة والصناعة فى براهوفا، وبوخاريست ورومانيا، أن هناك رغبة كبيرة من الشركات الرومانية للاستثمار فى مصر بجانب الشراكة فى تبادل الخبرات فى مجالات التجارة والسياحة والبترول وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والزراعة.

وأكد أن شركة مصرية تعمل فى مجال التشييد والبناء تعتزم الدخول فى شراكة مع الجانب الروماني، لافتا إلى وجود استثمارات مصرية بالفعل فى رومانيا لـ 9 شركات مصرية فيما يوجد شركتين من رومانيا بالسوق المصرية، مضيفاً إن المجلس يسعى لجذب 20 شركة رومانية فى قطاعات واعدة منها السياحة والبترول والتصنيع الغذائى بجانب الوصول إلى حجم التبادل التجارى بين البلدين إلى مليار دولار .

وأشار إلى أن الجانب الرومانى سيعقد اجتماعاً مع الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى غداً كما سيتم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار ووزير التجارة والصناعة الرومانى.

من جانبه قال أورليان جوجليسكو رئيس غرفة تجارة وصناعة براهوفا، إن هناك مجالات واعدة للتعاون بين القطاع الخاص فى البلدين خاصة فى تبادل الخبرات فى مجالات البترول والغاز و الطاقة الجديدة والمتجددة، مضيفاً إن منطقة "براهوفا" تمثل عاصمة البترول وتأتى رومانيا فى المرتبة الثالثة من حيث احتياطى البترول فى اوروبا والدولة رقم "2" فى طاقة الرياح .

وأضاف كوستيكا موستاتا نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة بوخاريست، إن هناك مجالات واعدة للتعاون مع مصر فى مجالات تكنولوجيا المعلومات خاصة وان رومانيا تأتى فى المرتبة الاولى فى الاتحاد الاوروبى من حيث نمو صناعة تكنولوجيا المعلومات بجانب ما تتمتع به رومانيا من نمو هائل فى صناعة السيارات.

من جانبها أكدت الدكتورة أمنية فهمى نائب رئيس مجلس الاعمال المصرى الروماني، إن المجلس المشترك يضع ملف التبادل السياحى وتنمية التجارة على رأس أولويات المرحلة المقبلة، مضيفة إن الجانب المصرى بصدد تنظيم معارض متخصصة فى رومانيا فى عدة مجالات وفى مقدمتها المنسوجات والاقطان ومنتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة.

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وأشارت أمنية فهمي، إن المجلس سعى خلال الفترة الماضية إلى عودة وتشجيع تيسير خطوط طيران مباشرة لتسهيل حركة التبادل السياحى وتنمية التجارة.

وقال المهندس حسن الشافعى عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال، إن حضور نحو 25 شركة يمثلون كبرى الشركات الرومانية بجانب ممثلى 3 غرف صناعية وتجارية بالدورة الثامنة للمجلس المشترك يعكس أهتمام الجانب الرومانى بالاصلاحات الاقتصادية وتطور مناخ الاعمال فى مصر.

وأضاف الشافعي، إن هناك رغبة رومانية للتعاون فى مجالات التعليم خاصة بالجامعات المتخصصة فى البترول مع جامعة السويس والدخول فى مشروعات مشتركة فى مجالات الطاقة والابار وتعزيز التبادل التجاري.

وأكد وليد الحسيني، عضو جمعية رجال الأعمال، أن هناك فرص واعدة للتعاون بين القطاع الخاص المصرى والرومانى فى انشاء برامج الترويج السياحى خاصة للاستفادة من الخبرات الرومانية فى مجالات السياحة العلاجية والسياحة الشاطئية والثقافية وغيرها.

وهامش زيارة الوفد الرومانى لجمعية رجال الأعمال تم توقيع بروتوكول تعاون بين كلية الهندسة قسم البترول بجامعة السويس وجامعة بلويشتى الرومانية للبترول والغاز بهدف تبادل الخبرات العلمية فى مجالات البترول والغاز.

ووفق للتمثيل التجارى المصرى فإن حجم التبادل التجارى بلغ 598,2 مليون دولار فى 2017 وتحتل رومانيا المرتبة 42 بين أهم الدول المستثمرة فى مصر لتصل نحو 62 مشروعاً استثمارياً برأس مال مصدر 224.1 مليون دولار بمساهمة رومانية بما قيمته 88.34 مليون دولار حيث تتركز فى شركات خدمية وصناعية ونظم معلومات واتصالات.

فيما بلغت إجمالى الاستثمارات المصرية المباشرة فى رومانيا نحو 45,2 مليون دولار فيما قدر المكتب الاقتصادى والتجارى فى بوخارست لتلك الاستثمارات تبلغ بما يزيد على 100 مليون دولار كاستثمارات مباشرة واخرى مباشرة وذلك فى مجال الصناعات الهندسية والتعبئة والتغليف والخدمات.