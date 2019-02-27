شكرا لقرائتكم خبر عن النفط الخام يرتفع لليوم الثاني على التوالي قبيل التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسع النفط الخام من ارتفاعه مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الأربعاء ليواصل صعوده لليوم الثاني على التوالي ، بعدما أظهرت بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي انخفاض كبير فى مخزونات الخام التجارية فى الولايات المتحدة ، ويترقب المتعاملون البيانات الرسمية للمخزونات ومستويات الإنتاج ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

وبحلول الساعة 13:13 بتوقيت جرينتش ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 56.75$ للبرميل من مستوي الافتتاح 55.99$،وسجل أعلى مستوي 56.86$ ،وأدنى مستوي 55.52$.

حقق الخام الأمريكي عند تسوية الثلاثاء ارتفاعا بنسبة 1.1% ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أدنى مستوى فى أسبوعين عند 55.01$ للبرميل.

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فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 4.2 مليون برميل فى الأسبوع المنتهي 22 شباط/فبراير ، فى ثاني انخفاض خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة.

وعلى حسب هذا البيانات انخفض إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى 443.3 مليون برميل ، والذي يعد أدنى مستوى للمخزونات الأمريكية منذ الأسبوع المنتهي 11 كانون الثاني/يناير الماضي ، فى علامة إيجابية لمستويات الطلب فى أكبر مستهلك للنفط بالعالم.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى ارتفاع المخزونات بحوالي 2.8 مليون برميل ، فى سادس ارتفاع أسبوعي على التوالي.

وبالنسبة للإنتاج فقد زاد الأسبوع السابق بمقدار 100 ألف برميل إلى إجمالي 12مليون برميل يوميا ، وهو أعلى مستوي للإنتاج فى الولايات المتحدة على الإطلاق.