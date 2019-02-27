شكرا لقرائتكم خبر عن الملخص اليومي للسوق السعودي ليوم الأربعاء الموافق 27-2-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) للجلسة الثانية على التوالي ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.19% بما يعادل 16.28 نقطة ، مصحوباً بقفزة في أحجام التداول والتي بلغت 104,284,062 مقارنة ب 81,851,271 في جلسة الأمس ، وبقيمة 2,151,962,519 ، تقاسمتها عدد صفقات 85,353 صفقة .

وبلغت عدد الأسهم المرتفعة في جلسة اليوم 85 سهم مقابل 84 سهم سجلوا انخفاضاً .

وقد ارتفع أيضاً مؤشر السوق الموازي (NOMU) بنسبة بلغت 2.36% بما يعادل 82.93 نقطة ، وبأحجام تداول بلغت 84,264 ، وبقيمة بلغت 1,829,310 ، مع عدد صفقات 238 صفقة .

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وعن أكثر الأسهم بأحجام التداول خلال جلسة اليوم فكان في مقدمتها سهم زين السعودية (7030) بأحجام تداول بلغت 10,651,386 ، ويليه سهم اتحاد اتصالات (7020) بأحجام تداول بلغت 10,272,790 .

ومن حيث عدد الصفقات فقد سجل سهم اتحاد اتصالات (7020) أكبر تنفيذ لعدد الصفقات والتي بلغت 4,694 صفقة ، ومن بعده جاء سهم زين السعودية (7030) بعدد صفقات 4,086 صفقة .

وأكثر الأسهم ارتفاعاً بجلسة اليوم جاء على رأسها سهم وقت اللياقة (1830) بارتفاع قدره 6.15% بما يعادل 3.60 ريال ، ويليه سهم اتحاد اتصالات بنسبة بلغت 5.08% بما يعادل 0.92 ريال .

وعلى عكس ذلك جاء سهم الكابلات (2110) على رأس قائمة الأكثر انخفاضاً بنسبة بلغت -4.55% بما يعادل -2.20 ريال ، ومن بعده جاء سهم صدق (2130) بنسبة بلغت -1.99% بما يعادل -0.17 ريال .