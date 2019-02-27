شكرا لقرائتكم خبر عن الايثريوم يرتفع 1.5% استنادا على آمال تطوير ثاني أكبر شبكة رقمية فى العالم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار العملة الرقمية "الايثريوم" 1.5% بالتعاملات الفورية يوم الأربعاء لتستأنف ارتدادها من أدنى مستوى فى أسبوع ، مع انتعاش معظم أسعار العملات الكبرى فى السوق ،واستنادا على آمال نجاح عملية تطوير ثاني أكبر شبكة رقمية فى العالم.

في بورصة بتستامب وبحلول الساعة 12:45 جرينتش تتداول العملة الرقمية الايثريوم حول 137.50$ بارتفاع قدره 2.06$ بنسبة 1.5%،حيث سعر الافتتاح عند 135.44$ ،وسجلت أعلى مستوي عند 138.50$ ،وأدنى سعر عند 134.05$.

فقد الايثريوم يوم الثلاثاء نسبة 1.4% ، فى ثاني خسارة خلال ثلاثة أيام ، مع وجود معظم العملات الكبرى فى المنطقة السلبية.

وسجلت أسعار ثاني أكبر عملة رقمية فى العالم "الايثريوم" يوم الاثنين أدنى مستوى فى أسبوع عند 131.42$ ، بعد الفشل فى البقاء طويلا أعلى الحاجز النفسي عند 150$.

ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الأربعاء بحوالي 1.5 مليار$ إلى إجمالي 131.5 مليار$ ، مع انتعاش معظم أسعار العملات الرقمية الكبري.

بخلاف انتعاش معظم العملات الرقمية فى السوق ، يدعم الايثريوم فى الوقت الحالي ، آمال نجاح عملية تطوير ثاني أكبر شبكة رقمية فى العالم ، والتي بدأت فى 25 شباط/فبراير الجاري ، بما يعرف باسم "عملية الهاردفورك".

من ناحية أخري ،أطلقت بورصة ناسداك يوم الثلاثاء مؤشرين جديدين مرتبطين بالسوق الرقمية ،والمؤشرين خاصين بتتبع سعري البتكوين والايثريوم ، كما تخطط الشركة لإطلاق مؤشر أخري لتتبع سعر العملة الرقمية "الربيل".

سيوفر مؤشر البتكوين BLX ومؤشر الايثريوم ELX سعرا فوريا لكلتا العملتين بالدولار الأمريكي ،ويستند السعر أو البيانات الفورية إلى أكثر المنصات سيولة فى السوق ، كما قالت ناسداك سابقا فى بيان نشر يوم 11 شباط/فبراير الجاري.