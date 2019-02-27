شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يهبط لأدنى مستوى فى 3 أسابيع قبل الجزء الثاني من شهادة " جيروم باول" أمام الكونغرس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الرابع على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، مع استمرار عمليات بيع العملة الأمريكية فى ظل حالة عدم اليقين حيال احتمالات رفع أسعار الفائدة الاتحادية خلال هذا العام ، يأتي هذا قبل انطلاق الجزء الثاني من الشهادة النصف سنوية لجيروم باول رئيس الاحتياطي الاتحادي أمام الكونغرس الأمريكي.

تراجع مؤشر الدولار بحوالي 0.2 % إلى مستوي 95.74 نقطة الأدنى منذ 5 شباط/فبراير الجاري ،ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 95.90 نقطة ،وسجل أعلى مستوى عند 96.02 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.4% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، وبأكبر خسارة يومية منذ 25 كانون الثاني/يناير الماضي ، بعد تسارع عمليات البيع عقب شهادة تعليقات جيروم باول أمام الكونغرس.

قال باول أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ ،إن ارتفاع المخاطر والبيانات الضعيفة الأخيرة من غير المرجح أن تمنع النمو القوي للاقتصاد الأمريكي فى 2019 ، لكن البنك المركزي سيبقي "صبورا" عند رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

عززت تلك التعليقات من حالة عدم اليقين تجاه احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بالاستمرار فى تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة خلال هذا العام.

بحلول الساعة 15:00جرينتش ينطلق الجزء الثاني من الشهادة النصف سنوية لجيروم باول ، حيث يتحدث اليوم أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب.