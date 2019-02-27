شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات فى أول جلسة بعد عطلة العيد الوطنى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، فى أولى جلسات تداولها بعد تعطلها 3 أيام بمناسبة عيد الكويت الوطنى.
وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.47% رابحا عدد 24.69 نقطة ليغلق عند مستوى 5275.76 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.67% رابحا عدد 36.63 نقطة ليغلق عند مستوى 5538.96 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.01% رابحا عدد 0.16 نقطة ليغلق عند مستوى 4791.25 نقطة.
وجرى التداول بختام التعاملات على 97.5 مليون سهم بقيمة 25.97 مليون دينار كويتى عبر 4684 صفقة.
وارتفعت 7 قطاعات على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.37%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.50%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.82%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.78%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.45%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.29%، فيما تراجع 3 قطاعات على رأسها قطاع التأمين بنسبة 0.66%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.43%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.26%.
وجاء سهم "ورقية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 8.70%، تليه وطنية بنسبة 6.19%، ثم الهلال بنسبة 4.60%، فيما تصدر سهم "وثاق" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.09% ثم كفيك بنسبة 5.33%، ثم الاعادة بنسبة 5.11%.
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