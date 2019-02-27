شكرا لقرائتكم خبر عن المالية: إشادة من البرلمان الكورى بإنجازات مصر فى تنفيذ "برنامج الإصلاح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية اجتماعا مع "نامكى هونج" نائب رئيس وزراء ووزير مالية واقتصاد كوريا الجنوبية بالعاصمة "سول"، مؤكدًا خلال الاجتماع على أن مصر تعمل على تقديم كافة التسهيلات المطلوبة لمساعدة الجانب الكورى، حيث وضعت الدولة العديد من الآليات لتيسير جميع الإجراءات الجمركية والضريبية ليساعد على نمو الاقتصاد ودعم المستثمرين ومنهم المستثمرين الكوريين.

ولفت الوزير إلى إشادة كبار المسئولين الكوريين بتعافى الاقتصاد المصرى واستعادته لقوته خلال الفترة السابقة نتيجة نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، وأن كافة المؤشرات تدل على استمراره للنمو بشكل متسارع، وخاصة ما تدل عليه زيادة الاستثمارات الجارية فى قطاع البنية التحتية.

وأضاف الوزير: "لدينا ثقة تامة بالثمار الإيجابية نتيجة تعاون كوريا مع مصر فى كافة المجالات الأخرى، مثل تبادل الثقافات والخبرات التكنولوجية والصناعية والتجارية، إلى جانب مجال السياحة وزيادة أعداد السائحين الكوريين لزيارة مصر وأهمية عودة رحلات الطيران الكورى المباشر مرة أخرى بين البلدين، مما يسهم فى زيادة التعاون على جميع الاصعدة بين البلدين، وقدم د. معيط الدعوة لنظيره الكورى بزيارة مصر خلال زيارة رئيس كوريا الجنوبية قريبا.

ومن جانبه اثنى نائب رئيس وزراء ووزير مالية واقتصاد كوريا الجنوبية على الجهود المبذولة من الدولة المصرية و د.معيط لدعمهم للشركات الكورية العاملة فى مصر وحل كافة المشكلات الضريبية والجمركية لهذه الشركات وسوف نقوم بتشجيع الشركات الكورية على مزيد من التواجد فى مصر، لافتا إلى رغبة وحرص الجانب الكورى على توثيق العلاقات مع مصر فى مختلف المجالات وتبادل الخبرات بين البلدين خاصة فيما يتعلق ببرنامج تبادل المعرفة والخبرات.

وقال نائب رئيس وزراء ووزير مالية واقتصاد كوريا الجنوبية ان زيارة الوفد المصرى لكوريا تأتى فى اطار التعاون وتنمية العلاقات مع الجانب الكورى وزيادة الاستثمارات الكورية وتنمية الصناعات الهامة ونقل الخبرات التكنولوجية لكوريا الى الجانب المصرى وذلك فى ضوء المؤشرات الإيجابية الأخيرة الناتجة عن نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادى والذى حظى بدعم كامل من القيادة السياسية والتى تمثلت فى تحسين تصنيف مصر الائتمانى خلال الفترة الأخيرة مشيدا بارتفاع معدلات النمو وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى.

وأضاف نائب رئيس وزراء ووزير مالية واقتصاد كوريا الجنوبية اننا نرحب بالزيارة الثانية للوفد المصرى والتى ستكون لها صدى كبير على الساحة الدولية، لافتا إلى أهمية مصر كدولة افريقية فى مختلف المجالات الاقتصادية والسياحية الى جانب دعمها للمستثمرين الكوريين فى تهيئة المناخ المناسب لهم فى مصر والتوسع فى الاستثمار بمجال صناعة السيارات كما اكد خلال لقائه مع الجانب المصرى انه سيعمل مع المعنيين فى وزارة النقل الكورية لسرعة عودة الطيران المباشر بين مصر وكوريا.

وقال نائب رئيس وزراء ووزير مالية واقتصاد كوريا الجنوبية إن رئاسة مصر للاتحاد الافريقى هذا العام ستسهم فى جذب استثمارات العديد من الدول للاستثمار فى القارة الافريقية خاصة فى مجال البنية التحتية التى تتطلب الكثير من التمويلات لسرعة تنفيذ تلك المشروعات ووعد خلال لقائه مع الجانب المصرى بتسهيل الاجراءات الضريبية والجمركية مع الجانب المصرى لإزالة كافة المعوقات التى قد تواجههم فى الاستثمار بكوريا.

وفى هذا السياق أكد الدكتور معيط على دراسة اتفاقيات الإعفاء الضريبى بين البلدين، وتم الاتفاق على منح مزايا متماثلة للمصدرين فى كلا البلدين.

وحول دعم الاستثمارات فى مصر والقارة الافريقية أكد الدكتور محمد معيط أن البنك الإفريقي سيقوم بإنشاء صندوق للاستثمار فى البنية التحتية برعاية المانيا وسيتم تفعيل العمل به فى يونيو القادم لافتا الى انه يتم حاليا مناقشة اليات العمل فيما يتعلق بهذا الشأن مع البنك الإفريقي للتنمية.

كما واصل كلا من الدكتور محمد معيط وزيرالمالية والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى اجتماعاتهما مع عدد من الشركات الكورية العالمية المستثمرة في مصر.

وأكد نائب رئيس شركة L.G " ال جى " على أهمية الاستفادة من موقع مصر الأفريقى والاستراتيجى والذى يسهل من تصدير منتجات هذه الشركات إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، وتتضمن خطة الشركة فى السنوات المُقبلة التنوع في المنتجات، حيث تعتزم الشركة ضخ استثمارات جديدة بقيمة 15 مليون دولار قابلة للزيادة، من خلال التوسع فى خطوط الإنتاج الحالية، بالمنطقة الاستثمارية بالعاشر من رمضان.

وأضاف أن تأسيس المنطقة الاقتصادية بقناة السويس ستمنح المستثمرين إعفاءات وتسهيلات ضريبية وهو ما سيسهم في تسهيل عملية التصدير من مصر إلى الدول الأخرى وزيادة فرص الاستثمار لافتًا إلى أن حجم صادرات الشركة في مصر بلغت نحو 200 مليون دولار خلال العام الماضي، بما يمثل 75% من إنتاج الشركة.

كما عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية اجتماع مع "سونج سونج هو" رئيس اللجنة الاستراتيجية والاقتصادية ونائب بالبرلمان الكورى وأعرب الدكتور محمد معيط عن شكره وامتنانه لتواجده داخل مقر البرلمان الكورى وأن زيارته الثانية لكوريا خلال 5 أشهر تدل على اهتمام الحكومة المصرية للتعاون مع كوريا على جميع الأصعدة.

ومن جانبه أشاد البرلمان الكورى بمجهودات مصر فى الاصلاح الاقتصادي وأن هذا التقدير ليس من كوريا فقط وإنما من العالم أجمع ، لافتًا إلى أن رئاسة مصر للاتحاد الافريقى تعد فرصة عظيمة لزيادة معد النمو بالنسبة لأفريقيا ومصر على حد سواء مؤكدًا أنه سوف يكون هناك فرص جديدة للتعاون بين البلدين خاصة فى مجال الصناعة والبنية التحتية.

وأضاف النائب الكورى أن مصر تتمتع بحضارة عريقة وهناك العديد من الأطفال الكوريين الذين يبدون اهتمامهم بالحضارة الفرعونية وبالتالي نتوقع عودة السياحة الكورية بشكل قوى فى الفترة القادمة إلى جانب استقرار أوضاع مصر الأمنية والسياسة.