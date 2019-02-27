شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار النيوزلندي مقابل الدولار الأمريكي 27-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر زوج الدولار النيوزلندي مقابل الدولار الأمريكي أي حركة قوية منذ الصباح، ليستمر بالتذبذب حول حاجز 0.6900، وبالتالي، لا تغيير على سيناريو الاتجاه الصاعد الذي يشترط الثبات فوق مستوى 0.6795، بينما تبدأ أهدافه باختراق مستوى 0.6910 لتأكيد التوجه نحو 0.7024 كمحطة رئيسية تالية.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6840 والمقاومة 0.6960

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد