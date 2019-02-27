شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 27-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر الفضة دون خط الاتجاه الصاعد المكسور، ليبقى الضغط السلبي قائماً لهذا اليوم، يدعمه تحرك مؤشر ستوكاستيك قرب مناطق التشبع في الشراء، بانتظار زيارة مستوى 15.62 مبدئياً، مع التذكير بأهمية الثبات دون 16.00 لاستمرار الموجة الهابطة المتوقعة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 15.60 والمقاومة 16.10

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط