شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 27-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يزحف سعر الذهب نحو الأسفل ببطء ليقترب تدريجياً من هدفنا المنتظر عند 1319.26، بانتظار مزيد من الانخفاض بقية اليوم، مشيرين إلى أن كسر هذا المستوى سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 1312.00 كمحطة تالية، بينما يمثل الثبات دون 1336.20 شرط مهم لاستمرار الانخفاض المقترح.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1310.00 والمقاومة 1340.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط