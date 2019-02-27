شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية بنك المشرق تُقر توزيع 40% من رأس المال عن 2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية لبنك المشرق، بجلستها المنعقدة أمس الثلاثاء، الموافقة على توزيع أرباح نقدية بواقع 40% من رأس المال عن عام 2018.

وبحسب بيان البنك، المنشور على موقع سوق "دبي" المالي، اليوم الأربعاء، صدقت العمومية على ميزانية البنك وحساب الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

وكان البنك قد قام بتوزيع أرباح نقدية لمساهمي البنك بواقع 40% من رأس المال عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2017.

وكشفت البيانات المالية للبنك عن تحقيق صافي ربح خلال الربع الرابع من 2018 بلغ 312 مليون درهم، مقابل 388 مليون درهم أرباحه خلال الربع الرابع من 2017.

وعلى نحو آخر، حقق البنك صافي أرباح خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر من 2018 بلغ 2.06 مليار درهم، مقابل أرباح بلغت 2.05 مليار درهم خلال العام 2017، بزيادة بلغت 0.4%.

وبلغ الدخل التشغيلي خلال العام 2018 نحو 5.9 مليار درهم بتراجع سنوية قدره 1.3% مقارنة بمبلغ 6 مليار درهم في 2017.