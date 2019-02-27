شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "ساكو" تتراجع 6% بالربع الرابع وتوصية بتوزيع ريال واحد للسهم للنصف الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال شركة السعودية للعدد والأدوات "ساكو"، المُعلنة اليوم الأربعاء، تراجع أرباحها بنسبة 6.1% خلال الربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع "تداول" المالي، بتحقيقها صافي ربح بلغ 38.5 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغ 41 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2017.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغت 42.9 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 45.8 مليون ريال في الربع المقابل من 2017.

وعزت الشركة تراجع الأرباح في الربع الرابع من 2018 إلى الانخفاض في المبيعات مما نتج عنه انخفاض في مجمل الربح، بالإضافة إلى ارتفاع المصاريف العمومية و الإدارية وإرتفاع مصاريف الزكاة، فضلاً عن انخفاض في الإيرادات الأخرى.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي ربح بلغ 97.9 مليون ريال خلال 2018 مقابل صافي أرباح بلغ 134.9 مليون ريال في العام 2017.

وتراجعت الإيرادات إلى 1.4 مليار ريال في العام 2018، مقابل إيرادات بلغت 1.5 مليار ريال في العام 2017، بانخفاض بلغت نسبته 27.4%

هذا وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن نصف الثاني من العام 2018 بقيمة 36 مليون ريال، بواقع 1 ريال للسهم، وبما نسبته 10% من القيمة الاسمية للسهم.

وقالت الشركة إن الأحقية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم 3 أبريل المُقبل، على أن يتم التوزيع في 17 أبريل المُقبل.

وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح بلغ 59.4 مليون ريال، مقابل صافي أرباح بلغ 93.9 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017، بنسبة تراجع 36.7%.