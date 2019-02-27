شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "دلة الصحية" تُقر زيادة رأسمالها بأسهم منحة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية لشركة دله للخدمات الصحية، بجلستها المنعقدة أمس الثلاثاء، الموافقة على مقترح زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الأربعاء، بأن الجمعية أقرت زيادة رأس المال من 590 مليون ريال إلى 750 مليون ريال، بنسبة زيادة قدرها 27.1%.

ووفقاً للبيان، سيرتفع عدد الأسهم من 59 مليون سهم إلى 75 مليون سهم، علماً بأن الزيادة ستكون عن طريق منح سهم واحد مقابل كل 3.69 مملوكين، من خلال رسملة مبلغ 160 مليون ريال من الإحتياطي النظامي.

وتستهدف الشركة من رفع رأس المال تدعيم رأس مال الشركة ليتوافق مع اجمالي أصولها.

وصدقت الجمعية بالموافقة على شراء الشركة لعدد يصل إلى 3.750 مليون سهم من أسهمها والإحتفاظ بها كأسهم خزينة في حال موافقة الجمعية على زيادة رأس المال او شراء الشركة لعدد يصل إلى 2.950 مليون سهم من أسهمها والاحتفاظ بها كأسهم خزينة في حال عدم موافقة الجمعية على زباده رأس المال.

وتم تفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء على مرحلة واحدة أو عدة مراحل خلال فترة أقصاها إثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية.

كذلك وافقت الجمعية على الاحتفاظ بالأسهم المشتراة حتى 5 سنوات، وبعد انقضاء هذه المدة تتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة المتبعة.

وتصوت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح على المساهمين عن النصف الأول من عام 2018 بواقع 1.5 ريال وبنسبة 15% من رأس المال.

وتجدر الإشارة إلى أن أرباح الشركة تراجعت 52% إلى 141.8 مليون ريال خلال العام 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 295 مليون ريال في العام 2017.

وتراجعت الإيرادات إلى 1.180 مليار ريال في العام 2018، مقابل إيرادات بلغت 1.212 مليار ريال في العام 2017.