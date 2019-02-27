شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع قبيل استكمال شهادة "جيروم باول" أمام الكونغرس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقت بالأمس ، متجاهلة هبوط الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ، يأتي هذا قبيل استكمال "جيروم باول " رئيس الاحتياطي الاتحادي لشهادته النصف سنوية أمام الكونغرس الأمريكي.

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 0.1% حتى الساعة 10:58 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 1,327.17$ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,328.78$،وسجلت أعلى مستوي 1,329.88$ ، وأدنى مستوي 1,325.72$.

حققت أسعار الذهب بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.15% ، بدعم هبوط الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ، لكن ضعف طلب الملاذات الآمنة قلص من تعظيم المكاسب.

تراجع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنسبة 0.2% ، ليواصل خسائره لليوم الرابع على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 95.76 نقطة ، عاكسا استمرار عمليات بيع العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي استمرار عمليات بيع العملة الأمريكية فى ظل حالة عدم اليقين تجاه احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بالاستمرار فى تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة خلال هذا العام.

زادت تلك الحالة بعد الجزء الأول من الشهادة النصف سنوية لجيروم باول أمام الكونغرس ، قال باول أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ ،إن ارتفاع المخاطر والبيانات الضعيفة الأخيرة من غير المرجح أن تمنع النمو القوي للاقتصاد الأمريكي فى 2019 ، لكن البنك المركزي سيبقي "صبورا" عند رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

بحلول الساعة 15:00جرينتش ينطلق الجزء الثاني من الشهادة النصف سنوية لجيروم باول ، حيث يتحدث اليوم أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر ليستمر الإجمالي عند 788.33 طن متري ،والذي يعد أدنى مستوى منذ 27 كانون الأول/ديسمبر الماضي.