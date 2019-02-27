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شكرا لقرائتكم خبر عن التابا يواصل الارتفاع – تحليل – 27-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم ارتفاعه بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 0.30% بما يعادل 0.22 نقطة ، وذلك في ظل استمرار الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، واستقرار تداولاته أعلى مستوى 71.87 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 82.45 إلى 54.75) .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 71.87 ، ليستهدف مستوى المقاومة التالي عند 75.91 الذي يمثل نسبة 76.4% من نفس المستويات التصحيحية .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد
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