شكرا لقرائتكم خبر عن كوكاكولا يكسر دعمه الحالي – تحليل – 27-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليكسر السهم بهذا الانخفاض مستوى الدعم 45.04 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى القصير (من 41.45 إلى 50.84) ، وبضغط سلبي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، أمام محاولاته تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية .

ولذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى 45.04 ، ليستهدف مستوى الدعم التالي عند 43.67 الذي يمثل نسبة 78.6% من نفس المستويات التصحيحية .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط