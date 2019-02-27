- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن كوكاكولا يكسر دعمه الحالي – تحليل – 27-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليكسر السهم بهذا الانخفاض مستوى الدعم 45.04 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى القصير (من 41.45 إلى 50.84) ، وبضغط سلبي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، أمام محاولاته تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية .
ولذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى 45.04 ، ليستهدف مستوى الدعم التالي عند 43.67 الذي يمثل نسبة 78.6% من نفس المستويات التصحيحية .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط
كانت هذه تفاصيل خبر كوكاكولا يكسر دعمه الحالي – تحليل – 27-02-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.