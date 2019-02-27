شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعة بقطاعات البنوك والاستثمار والخدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.14% رابحا عدد 2.02 نقطة ليصل إلى مستوى 1416.66 نقطة، مدفوعة بصعود قطاعات البنوك التجارية والاستثمار والخدمات.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 337 ألف سهم، بقيمة قدرها 159 ألف دينار بحرينى.

وقاد الارتفاع، قطاع الاستثمار بنسبة 3.39% مدفوعة بسهم بى ام ام اى بنسبة 0.64%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.91% مدفوعة بسهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 7.84%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة 0.74% مدفوعة بصعود سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 1.39%.