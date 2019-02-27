شكرا لقرائتكم خبر عن الباحة يكتسي باللون الأخضر - تحليل صباحي – 27-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم الباحة (4130) ارتفاعاً بتداولاته الاخيرة على المستويات اللحظية ، ليستقر من جديد أعلى مستوى 21.00 ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 9.34% بما يعادل 1.88 ريال ، وسط بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، مع ارتفاع ملحوظ في أحجام التداول ، ليتخطى بدوره مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليتخلص من ضغطه السلبي .

ولذلك وطيلة استقراره أعلى مستوى 21.00 نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 24.30 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 21.00 ومستوى المقاومة 24.30 .