شكرا لقرائتكم خبر عن الإنماء يرتفع بعد استناده لخط اتجاه صاعد – تحليل صباحي - 27-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم مصرف الإنماء (1150) في آخر جلساته ، وذلك على اثر استناده لخط اتجاه صاعد على المدى القصير ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.42% بما يعادل 0.10 ريال ، في ظل استمرار الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر .

ولهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، بشرط ثبات مستوى الدعم 23.52 ، ليستهدف مستوى المقاومة 24.74 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 23.52 ومستوى المقاومة 24.74 .