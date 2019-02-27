شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يرتفع وقد يستهدف مستويات 4,000$ مرة أخرى والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الأربعاء لتتماسك بالارتداد من أدنى مستوى فى أسبوع ،وقد تستهدف الأسعار الوصول لمستويات 4,000$ مرة أخرى ، فى علامة تبدو قوية على عزم أكبر رقمية فى العالم الاستمرار فى الانتعاش والتحول إلى سوق صاعدة.

فى بورصة "بتستامب" وبحلول الساعة 08:45بتوقيت جرينتش تتداول العملة الرقمية بتكوين حول3,813$ بارتفاع قدره 19$ بنسبة 0.5%،حيث سعر الافتتاح عند 3,794$،وسجلت أعلى مستوي عند 3,817$ ، وأدنى سعر عند 3,774$.

انخفض "البتكوين" يوم الثلاثاء بنسبة 0.6% ، فى ثاني خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، مع استمرار التصحيح الهابط من أعلى مستوى فى حوالي شهرين عند 4,190$ لكل وحدة بتكوين.

وسجلت أسعار أكبر عملة رقمية فى العالم "البتكوين" يوم الأحد أدنى مستوى فى أسبوع عند 3,714$ ، بعد الفشل فى البقاء طويلا أعلى الحاجز النفسي عند 4.000$.

ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الأربعاء بحوالي واحد مليار$ إلى إجمالي 131 مليار$ ، مع انتعاش معظم أسعار العملات الرقمية الكبري.

فى حال استمر الصعود الحالي فى أسعار البتكوين مع الوصول لمستويات 4,000$ مرة أخرى ،يبدو الأمر علامة قوية على عزم أكبر رقمية فى العالم الاستمرار فى الانتعاش والتحول إلى سوق صاعدة.

قال "توم لي" المؤسس المشارك فى شركة "فندسترات" الاستثمارية ومحلل وول ستريت المؤيد لصناعة التشفير " أن سعر البتكوين سيتعافي فى 2019 ،وأعتقد سعر 3,900$ جيد لكنه ليس المستوي الذي سننهي فيه العام ، أتوقع أن السعر سيكون أعلى من ذلك بكثير".

من ناحية أخرى ، أطلقت بورصة ناسداك يوم الثلاثاء مؤشرين جديدين مرتبطين بالسوق الرقمية ،والمؤشرين خاصين بتتبع سعري البتكوين والايثريوم ، كما تخطط الشركة لإطلاق مؤشر أخري لتتبع سعر العملة الرقمية "الربيل".

سيوفر مؤشر البتكوين BLX ومؤشر الايثريوم EXL سعرا فوريا لكلتا العملتين بالدولار الأمريكي ،ويستند السعر أو البيانات الفورية إلى أكثر المنصات سيولة فى السوق ، كما قالت ناسداك سابقا فى بيان نشر يوم 11 شباط/فبراير الجاري.

كشفت يوم الثلاثاء إحدى أكبر المؤسسات المصرفية فى سويسرا "جوليوس باير كروب" عن خطط تسمح لعملائها بالوصول إلى خدمات الأصول الرقمية ، وذلك بعد الدخول فى شراكة مع شركة "سي بي بي " سبوت الناشئة، مع دخول الشراكة حيز التنفيذ الفعلي ، ستبدأ جوليوس فى تقديم خدمات التخزين ومعاملات وحلول الاستثمار الرقمي.