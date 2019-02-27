شكرا لقرائتكم خبر عن أدنوك الإماراتية توقع اتفاقا لبناء أضخم منشأة تخزين نفط فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ولى عهد أبوظبى الشيخ محمد بن زايد على تويتر اليوم الأربعاء إن شركة بترول أبوظبى الوطنية (أدنوك) وقعت اتفاقا مع اس.كيه للهندسة والبناء الكورية الجنوبية لبناء أكبر منشأة لتخزين النفط الخام فى العالم فى إمارة الفجيرة. وأضاف أن مشروع تخزين النفط سيتكلف 4.4 مليار درهم (1.2 مليار دولار) وستبلغ سعته 42 مليون برميل.

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