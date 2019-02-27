شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطوات الحكومة لتطوير إدارات شئون العاملين إلى موارد بشرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعمل وزارة التخطيط والإصلاح الإداري ضمن خططها لتطوير الأداء الحكومي علي تطوير إدارات شئون العاملين إلى إدارات موارد بشرية حديثة بالتعاون بين كل من، الجهاز المركزي للتنظيم والادارة ووزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري ودعم المؤسسة الالمانية للتعاون الدولى " GIZ" ممثلة عن الحكومة الالمانية، بهدف تعزيز قدرات كل من الجهاز المركزي للتنظيم والادارة ووزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري لدعم تحديث الموارد البشرية فى مؤسسات القطاع الحكومى .

ويقوم المشروع بالتركيز علي تعزيز قدرات كل من، الجهاز المركزي للتنظيم والادارة ووزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري من خلال تنفيذ عمليات اصلاح الموارد البشرية فى مؤسساتهما، وما تم تعزيزه من قدرات لكل من الجهاز المركزي للتنظيم والادارة ووزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري بحيث يتم التوسع فى عمليات اصلاح الموارد البشرية لتشمل مؤسسات أخرى فى القطاع الحكومى .

وتشارك العديد من المؤسسات والهيئات والوزارات في خطة الدولة لتطوير ادارات شئون العاملين إلى إدارات موارد بشرية منها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمؤسسة الالمانية للتعاون الدولى GIZ ، ووزارة المالية، ووزارة الصحة، ومحافظة القاهرة.

ويركز المشروع على 3 مهام رئيسية للموارد البشرية والتى تم اختيارها من قبل اللجنة العليا للمشروع وهى، الادارة الاستراتيجية للموارد البشرية، وتقويم الاداء، ولاستقطاب والاختيار والتعيين.

كما يحتوي المشروع على 3 نطاقات للعمل منها تعزيز إصلاح الموارد البشرية على المستوى القومي، ومراجعة الرؤية والرسالة الخاصة بالجهاز، لضمان وجود قطاع حكومى كفء ونزيه، يلتزم بتقديم خدمات عالية الجودة، و يكون شريكا فاعلا فى صنع الرخاء المنشود.

الرسالة : نطور الجهاز الإدارى للدولة و نرتقى برأس ماله البشرى و التنظيمى، فى إطار من المهنية و العدالة و الشفافٌية، معتمدين على ما نمتلكه من خبرات متميزة، و قٌيادات قادرة على الإصلاح، و روح الابتكار و مواكبة التطور الإدارى و التقنى، ليتمكن القطاع الحكومى من تقديم خدمات عالية الجودة تلبى طموحات المواطنين والمؤسسات، ويؤدى مسئولياته بفعالية و كفاءة و مرونة.

وفي هذا الصدد قامت الإدارات المعنية بكافة الوزارات وبعد التنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتدريب مئات من العاملين بادارات شئون العاملين فى الجهات المشاركة بالمشروع وهى وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى ووزارة المالية ووزارة الصحة ومحافظة القاهرة وتضمن التدريب القيام بالمهام الحديثة للموارد البشرية مع التركيز على الادارة الاستراتيجية للموارد البشرية وتقييم الاداء والاختيار والتعيين، بدعم من الوكالة الالمانية للتعاون الانمائى ممثلة فى شركة GIZ .