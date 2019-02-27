بالمواعيد.. تعرف على توقيتات حذف غير المستحقين من بطاقات التموين​

مصراوي - كتبت- عايدة رضوان:

قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات والتوثيق، إن المرحلة الثانية من حذف غير المستحقين للدعم وفقًا للمعايير الـ 5 التي جرى إقرارها، ستبدأ اعتبارًا من أول مارس المقبل.

وأضاف مدكور -في تصريحات لمصراوي-، أنه سيتم إبلاغ غير المستحقين عن طريق بون الصرف "إيصال صرف السلع أو الخبز"، اعتبارًا من أول مارس، على تستقبل الوزارة طلباتهم على الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التموين "www.tamwin.com.eg"، مع أحقيتهم في التظلم خلال خمسة عشر...