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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس بانتظار العزم الإضافي– تحليل -27-2-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر النحاس تقديم تداولات جانبية لحظية محافظا بذلك على استقراره الإيجابي ضمن محاور القناة الصاعدة كما هو واضح بالرسم المرفق, كذلك ثبات الدعم الأولي المتمركز عند 2.9000 يدعونا لانتظار تجميع السعر للعزم الإضافي ليتمكن من خلاله تسجيل أهداف جديدة قد تبدأ من 2.9850 وصولا للمقاومة الرئيسية والممتدة نحو 3.050.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.9000 و 2.9850
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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