سعر البلاتين يقترب من الهدف– تحليل - 27-2-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف سعر البلاتين زحفه الإيجابي معززا بذلك سيطرة الميل التصحيحي الصاعد وليقترب من الهدف المتمركز عند 871.00 والذي يشكل بدوره مقاومة القناة الرئيسية الهابطة والموضحة بالرسم المرفق. نكرر التنويه إلى اندفاع السعر فوق المقاومة الحالية فإن ذلك سيؤكد استعداده لتشكيل تداولات صاعدة قوية بتشكيله لنموذج القمتين المقلوب ليسهل بذلك مهمة تحقيقه لأهداف إيجابية جديدة قد تبدأ من 890.00 وصولا لمستوى 920.00 بتداولات الفترة المتوسطة.
وصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع الشراء يعزز توقعنا الصاعد بتقديمه لعزم إيجابي جديد وليدعونا ذلك لمراقبة تصرف السعر في حال ملامسته لمستوى 871.00 لحين تأكيد الاتجاه العام حسب المعطيات المذكورة سابقا.
نطاق التداول المتوقع ما بين 855.00 و 871.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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