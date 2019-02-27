شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يبدأ بسلبية – تحليل - 27-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ سعر الذهب تداولات اليوم بميل هابط طفيف في محاولة للابتعاد عن مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2% الذي يشكّل مقاومة لحظية جيدة الآن عند 1329.70، بانتظار التوجه نحو هدفنا الرئيسي المنتظر عند 1319.26، مع التذكير بأن كسر هذا المستوى سيدفع السعر نحو 1312.00 بشكل مباشر.

لذلك، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة ما لم يتم اختراق مستوى 1336.20 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1310.00 والمقاومة 1340.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط