شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يؤكد الاختراق – تحليل - 27-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار اختراق مستوى 1.3226 بعد إغلاق الشمعة اليومية فوقه، مما يدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد خلال الفترة القادمة، والذي يتواجد هدفه التالي عند 1.3360.

المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم السعر من الأسفل، مع الانتباه إلى أن كسر 1.3226 سيضع السعر تحت ضغط تصحيحي هابط تبدأ أهدافه باختبار 1.3090 وقد يمتد ليصل إلى 1.2962 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3170 والمقاومة 1.3360

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد