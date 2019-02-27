شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اللايتكوين يزحف نحو الأسفل – تحليل - 27-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر اللايتكوين دون المتوسط المتحرك 50 الذي يشكّل ضغط سلبي أمام السعر، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يفقد عزمه الإيجابي ليقترب من مناطق التشبع في الشراء، مما يشكّل حافز سلبي ننتظر أن يدفع السعر لاستئناف الموجة الهابطة المتوقعة على المدى اللحظي، والتي يتواجد هدفها الرئيسي عند 34.95.
الثبات دون 46.25 يمثل الشرط الأول لاستمرار الانخفاض المتوقع، حيث إن اختراقه سيدفع السعر لاختبار حاجز 50.00 دولار قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 38.00 والمقاومة 47.15
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر سعر اللايتكوين يزحف نحو الأسفل – تحليل - 27-02-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.