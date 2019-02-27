شكرا لقرائتكم خبر عن لا جديد لدى سعر البتكوين – تحليل - 27-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر النطاق الضيق بالسيطرة على تداولات سعر البتكوين، والذي يحافظ على ثباته دون مستوى 3920.00، وبالتالي، لا تغيير على سيناريو الاتجاه الهابط الذي يعتمد على الثبات دون المستوى المذكور، مدعوماً بالمتوسط المتحرك 50 ووصول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في الشراء، بانتظار زيارة مستوى 3110.00 كهدف رئيسي تالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 3500.00 والمقاومة 3920.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط