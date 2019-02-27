شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يستمر بالتذبذب – تحليل - 27-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الدولار مقابل الفرنك بالتذبذب بين مفاتيح الاتجاه التي تتمثل بالدعم 0.9990 والمقاومة 1.0025، وبالتالي، فإن موقفنا الحيادي سيبقى قائماً إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي، من خلال اختراق أحد المستويات المذكورة.

وللتعرف على تفاصيل الأهداف المتوقعة من الاختراق والنموذج السلبي الذي يتشكّل الآن، يرجى مراجعة تقريرنا السابق.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9940 والمقاومة 1.0060

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي