شكرا لقرائتكم خبر عن تداولات السعوديين تتضاعف بالأسهم الأمريكية والأوروبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت قيم تداولات السعوديين بالأسهم الأمريكية والأوروبية بنسبة 103% خلال ثلاث سنوات، لتبلغ خلال عام 2018 نحو 43.79 مليار ريال، بعد أن كانت تبلغ نحو 21.6 مليار ريال في عام 2015

ونمت تداولات السعوديين على الأسهم الأمريكية والأوروبية عبر الشركات المرخص لها بيعا وشراء، خلال 2018 بنسبة 35.8% بما يعادل 11.55 مليار ريال، مقارنة بتداولات 2017 البالغة 32.2 مليار ريال.

وارتفعت تداولات السعوديين في الأسهم الأمريكية خلال عام 2018 بنسبة 34.2%، فيما نمت تداولاتهم في السوق الأوروبية خلال العام نفسه بنسبة 77.8%، بحسب صحيفة الاقتصادية.

ومن حجم تداولات السعوديين البالغة 43.8 مليار دولار، استحوذت السوق الأمريكية على 95%، أي بنحو 41.62 مليار ريال، في حين استحوذت السوق الأوروبية على 5% بنحو 2.17 مليار ريال.

وبحسب البيانات المتوافرة ما زالت تداولات السعوديين في سوق الأسهم الأمريكية والأوروبية، تسجل نموا سنويا متواصلا، إذ بلغت خلال 2016 نحو 25.01 مليار ريال، ونحو 21.61 مليار ريال في 2015.

وتأتي تداولات السعوديين في سوق الأسهم الأمريكية والأوروبية على نوعين، الأول عبر شركات مرخص لها من هيئة السوق المالية، والنوع الآخر تداولات مباشرة دون وسيط محلي، بيد أنه لا توجد بيانات رسمية عن حجم هذه التداولات.