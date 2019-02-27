شكرا لقرائتكم خبر عن تداول العقود المستقبلية على "فوتسي السعودية" بناسداك دبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أطلقت بورصة ناسداك دبي، تداول العقود المستقبلية على مؤشر فوتسي السعودية لفوتسي راسل، المزود العالمي للمؤشرات، الذي يتتبع 46 شركة مدرجة في المملكة.

وأشارت البورصة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن تلك العقود مصممة كأدوات استثمارية على المستويين الدولي والإقليمي بما في ذلك الصناديق التي تستخدم المؤشر مؤشراً معيارياً للاستثمار في الأسهم السعودية.

وجاء ذلك خلال احتفالية قرع جرس الافتتاح أمس في منصة ماركت سايت التابعة لناسداك دبي بمناسبة إصدار العقود المستقبلية على المؤشر.

وتمثل هذه الخطوة جزءاً من التوسع السريع الذي تشهده سوق ناسداك دبي لمشتقات الأسهم، والتي تشمل السعودية، حيث يُعد سوق أسهمها «تداول» الأكبر من حيث التداول في الشرق الأوسط.

وقد أصدرت ناسداك دبي عقوداً مستقبليةً للأسهم المفردة في 12 شركة سعودية الشهر الماضي.