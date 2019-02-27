الان تتابع تفاصيل.. اتفاقيات بـ21 مليار دولار بين أمريكا وفيتنام والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هانوي - الخليج 365: أعلن مسؤول كبير في البيت الأبيض الأربعاء أن شركات الطيران الفيتنامية فيتجيت وبامبو ايرويز والخطوط الفيتنامية وقعت اتفاقيات مع شركات أميركية تشمل شراء طائرات وعقود صيانة بقيمة 21 مليار دولار. وستشتري فيتجيت 100 طائرة بوينغ طراز 737-ماكس ومحركات جي.إي، فيما ستشتري بامبو ايرويز 10 طائرات بوينغ طراز 787 دريملاينر. ووقعت شركة الخطوط الفيتنامية الوطنية اتفاقية بقيمة 100 مليون دولار مع شركة سيبر كوربوريشن مقابل خدمات وتكنولوجيا. وقال المسؤول إن تلك الاتفاقيات ستدعم أكثر من 83 ألف وظيفة أميركية وتقدم مزيدا من الأمان والثقة للمسافرين الفيتناميين الدوليين.

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