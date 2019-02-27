شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) (TABREED) يقلص خسائره خلال الجلسة -تحليل صباحي- 27-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص السهم خسائره خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث استهل الجلسة عند مستوى 1.67 درهم، الا انه اغلق عند مستوى 1.69 درهم، في ظل استمرار تداول السهم في اتجاه هابط على المدى القصير، وهو ما دلت عليه القناة الهابطة، والتي تدفعنا بالقول بان السهم قد يشهد مزيدا من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 1.50 درهم، الا ان هذا السيناريو مرهون باختراق السهم لمستوى 1.65 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.67 وبين مستوى المقاومة هو 1.72 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط