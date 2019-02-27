شكرا لقرائتكم خبر عن الاثمار (ITHMR) يختبر مستوى الدعم الحالي -تحليل صباحي- 27-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم خلال جلسة امس الثلاثاء لينهي الجلسة عند مستوى 0.298 درهم، في ظل استمرار السهم في التداول بالقرب من مستوى الدعم 0.29 درهم طيلة الأسبوع الحالي والماضي، وبالتزامن مع استمرار الضغوط البيعية على السهم حيث يتداول اسفل خط الاتجاه الهابط قصير الأجل، لذلك نتوقع انه في حالة اختراق السهم لمستوى الدعم المذكور، فانه سيواصل تراجعه لمستويات اقل قد تصل الى 0.25 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.29 وبين مستوى المقاومة هو 0.3 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط