شكرا لقرائتكم خبر عن تكافل الإمارات (TAKAFUL-EM) يفشل في الحفاظ على مكاسبه -تحليل صباحي- 27-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فشل السهم في الحفاظ على مكاسبه التي حققها خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 1.46 درهم منخفضا وذلك بعدما سجل ارتفاع بلغ 1.60 درهم، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 1.50 درهم، كما انزلق السهم اسفل الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands" مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 1.20 درهم كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.60 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.35 درهم وبين مستوى المقاومة هو 1.56 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط