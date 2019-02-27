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شكرا لقرائتكم خبر عن بنك دبي الإسلامي (DIB) يقترب من هدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 27-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم كما توقعنا في تقريرنا الأخير لينهي تداولات ثالث جلسات الأسبوع الحالي امس الثلاثاء عند مستوى 5.26 درهم، مقتربا من هدفه السعري المتوقع عند 5.30 درهم والذي يشكل مقاومة قوية، وفي ظل تدني كميات التداول، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 5.14 درهم مرة أخرى، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 5.30 درهم.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 5.20 وبين مستوى المقاومة هو 5.28 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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