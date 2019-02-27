شكرا لقرائتكم خبر عن إعمار العقارية (EMAAR) يتجاوز متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 27-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لاعلى خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث انهى الجلسة عند مستوى 4.92 درهم، في ظل استمرار ارتفاع كميات التداول مقارنة بمتوسطها الأسبوعي، لينجح بذلك في تجاوز متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 5.30 درهم كمستوى اول ثم 6 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 4.70 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 4.81 وبين مستوى المقاومة هو 5.10 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد