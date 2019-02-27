شكرا لقرائتكم خبر عن شعاع كابيتال (SHUAA) يفشل في الارتفاع -تحليل صباحي- 27-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم في إشارة الى تقريرنا الأخير والذي ذكرنا فيه ان السهم يواجه مستوى المقاومة 0.72 درهم، فقد فشل السهم في تجاوز هذا المستوى، حيث تراجع امس الثلاثاء ليغلق عند مستوى 0.685 درهم، وذلك بعدما سجل ارتفاع بلغ 0.718 درهم، وفي الوقت الذي يتداول فيه مؤشر ماكد اسفل خط الصفر، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تصل به لمستوى الدعم 0.62 درهم مرة أخرى، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.73 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.66 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.71 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط