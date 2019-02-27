- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن شعاع كابيتال (SHUAA) يفشل في الارتفاع -تحليل صباحي- 27-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم في إشارة الى تقريرنا الأخير والذي ذكرنا فيه ان السهم يواجه مستوى المقاومة 0.72 درهم، فقد فشل السهم في تجاوز هذا المستوى، حيث تراجع امس الثلاثاء ليغلق عند مستوى 0.685 درهم، وذلك بعدما سجل ارتفاع بلغ 0.718 درهم، وفي الوقت الذي يتداول فيه مؤشر ماكد اسفل خط الصفر، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تصل به لمستوى الدعم 0.62 درهم مرة أخرى، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.73 درهم.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.66 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.71 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر شعاع كابيتال (SHUAA) يفشل في الارتفاع -تحليل صباحي- 27-02-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.