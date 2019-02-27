شكرا لقرائتكم خبر عن دانة غاز (DANA) يشهد ارتفاع في السيولة -تحليل صباحي- 27-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم ارتفاعا خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 0.862 درهم، لينجح بذلك في تجاوز مستوى المقاومة السابق عند 0.83 درهم، مصحوبا بارتفاع كبير في كمية التداول، مما يعكس تنامى القوة الشرائية، كما نجح السهم في تجاوز القناة الهابطة قصيرة الأجل، مما يجعل الأنظار تتجه لاعلى لمستوى المقاومة 0.90 درهم، شرط عدم اختراق السهم لمستوى 0.84 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.85 وبين مستوى المقاومة هو 0.88 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد