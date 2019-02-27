شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق دبي (DFMGI) يمدد مكاسبه -تحليل صباحي- 27-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مدد المؤشر مكاسبه كما توقعنا في تقريرنا الأخير، حيث اغلق عند مستوى 2683 نقطة، وهو اعلى مستوى يحققه المؤشر منذ نهاية شهر نوفمبر من العام الماضي، ليقترب بذلك المؤشر من هدفه السعري المتوقع عند 2730 نقطة، وفي حالة تجاوزه فسيواصل المؤشر ارتفاعه لمستويات اعلى قد تصل الى 2830 نقطة، شرط بقاء المؤشر اعلى مستوى 2650 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.

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