شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يرتفع بتأثير دعمه الحالي – تحليل صباحي – 27-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته ، وذلك على اثر ثبات مستوى الدعم المهم 8400.21 الذي تحدثنا عنه بتقاريرنا السابقة ، محققاً أرباحاً بلغت نسبتها 0.27% بما يعادل 23.13 نقطة ، في ظل وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، ليوحي ببدء تكون دايفرجنس إيجابي بمؤشر الستوكاستيك أسفل الرسم البياني المرفق ، وسط استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه .
ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 8677.73 ، طيلة ثبات مستوى الدعم 8400.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8280.00 ومستوى المقاومة 8600.00 .
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عدد أسهم الشركات الرابحة 99
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عدد أسهم الشركات الخاسرة 67
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عدد أسهم الشركات الثابتة 22
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عدد أسهم الشركات المتداولة 188
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