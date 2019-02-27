شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل التداولات إيجابية مع الآمال بالتوصل لاتفاق تجاري بين واشنطون وبكين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثالث جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها إيجابية لتستأنف مكاسبها التي توقفت أمس الثلاثاء عقب ارتفاعها في أولى جلسات الأسبوع للأعلى لها في أربعة أشهر مع التفاؤل بتمديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للهدنة التجارية القائمة بين أمريكا والصين وتأجيله لقرار زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية من السلع إلى 25% من 10% بحلول مطلع الشهر المقبل.

هذا وقد أفاد الرئيس الأمريكي ترامب في مطلع هذا الأسبوع أن هناك إمكانية توقيع اتفاق تجاري جديد مع نظيره الرئيس الصيني شي جين بينج، مع أعربه الاتفاق "قد لا يحدث على الإطلاق"، وفي المقابل، نوه الرئيس الصيني الذي من المرتقب أن يلتقي من نظيره الأمريكي في واشنطون في الشهر المقبل، لكون الخلافات التجارية بين بلاده وأمريكا تتلاشي، إلا أنه أعرب عن توقعاته بأن تكون المحادثات في المرحلة النهائية أكثر صعوبة.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب نوه يوم الأحد الماضي من خلال تغريده له عبر حسابه الرسمي على تويتر "لقد حققت الولايات المتحدة تقدماً كبيراً في محادثاتنا التجارية مع الصين حول القضايا الهيكلية الهامة بما في ذلك حماية الملكية الفكرية، نقل التكنولوجيا، الزراعة، الخدمات، والعملة والعديد من القضايا الأخرى"، وتتطلع الأسواق للقاء المرتقب لترامب مع جين بينج وسط آمال المستثمرين في التوصل لاتفاق يجنبهم اندلاع حرب تجارية.

بخلاف ذلك، تتوجه أنظار المستثمرين حالياً لما سوف يسفر عنه النصف الثاني والأخير من الشهادة النصف سنوية لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حيال السياسة النقدية أمام الكونجرس مع مثوله في وقت لاحق اليوم أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب في واشنطون عقب ساعات من مثوله أمام لجنة المصارف في مجلس الشيوخ أمس الثلاثاء.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.18% ليربح 2.91 نقطة ويصل إلى المستوى 1,620.11، كما ارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.44% ليربح هو الأخر 95.31 نقطة ويصل إلى المستوى 21,544.70.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً هي الأخرى، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.40% ليربح 14.92 نقطة ويصل إلى المستوى 3,699.61، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.65% ليربح هو الأخر 19.09 نقطة ويصل إلى المستوى 2,960.60.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.40% ليربح 114.22 نقطة ويصل إلى المستوى 28,886.28، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.22% ليربح هو الأخر 4.85 نقطة ويصل إلى المستوى 2,231.45.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي تراجع بنسبة 0.17% ليخسر 15.65 نقطة ويصل إلى المستوى 9,307.48، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 1.28% ليربح 16.01 نقطة ويصل إلى المستوى 6,144.40.