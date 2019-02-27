شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 11.8% تراجعا فى عدد ركاب النقل البحرى.. 264 ألف مسافر خلال 3 شهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر تقرير رسمى صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ضمن نشرته المعلوماتية لشهر فبراير الجارى، تراجع حركة النقل البحرى خلال الربع الثالث من عام 2018، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق له، سواء على مستوى أعداد الركاب أو الشحن البحرى ونقل البضائع.

يشير الربع الثالث من العام الماضى للفترة من يوليو – سبتمبر 2018.

سجل عدد ركاب النقل البحرى 264.3 ألف راكب خلال الربع الثالث من العام الماضى، مقابل 299.9 ألف راكب فى الربع المماثل من 2017، بانخفاض بلغت نسبته 11.8%، فيما سجلت كميات البضائع المنقولة عن طريق الشحن البحرى 29 مليون طن، مقابل 36.2 مليون طن.

يذكر أن، عدد ركاب النقل البحرى خلال الربع الثانى من 2018، بلغ 178.9 ألف راكب، بينما سجلت كميات البضائع المنقولة، 37.2 مليون طن.

كما تجدر الإشارة إلى أن حركة ركاب النقل البحرى المذكورة خلال الربع الثالث من عام 2018، تشمل حركة ركاب كافة الموانئ المصرية، باستثناء مينائى "بورسعيد- السخنة" بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال شهر يوليو 2018 "بداية الربع الثالث".