شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار النيوزيلندي من الأدنى له في أسبوعين أمام نظيره الدولار الأمريكي والأنظار على شهادة باول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار النيوزيلندي في نطاق شق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الرابعة على التوالي من الأدنى له منذ 13 من شباط/فبراير أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد النيوزيلندي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن النصف الثاني والأخير من شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس.

في تمام الساعة 02:20 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.09% إلى مستويات 0.6894 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6888 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6902، بينما حقق الزوج الأدنى له عند 0.6884.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد النيوزيلندي الكشف عن قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت عجز بما قيمته 914 مليون دولار نيوزيلندي مقابل فائض بما قيمته 12 مليون دولار نيوزيلندي في كانون الأول/ديسمبر الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لعجز بما قيمته 300 مليون دولار نيوزيلندي، وذلك مع تراجع الصادرات بصورة فاقت التوقعات وارتفاع الواردات بصورة فاقت التوقعات خلال كانون الثاني/يناير.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا في نهاية الأسبوع الماضي أعرب البنك المركزي النيوزيلندي عن كون زيادة رؤوس الأموال للمصارف قد تؤدي إلى خفض أسعار الفائدة، موضحاً أن اضطرار المصارف الأربعة الكبرى في نيوزيلندا إلى جمع 20 مليار دولار نيوزيلندي وزيادة رأسمالها خلال الأعوام الخمسة القادمة لتلبية متطلبات رأس المال المقترحة من قبله، قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإقراض ووهن الضغوط التضخمية بالإضافة إلى ضعف معدلات التوظيف.

الأمر الذي قد يضر بنك نيوزيلندا الاحتياطي إلى التوسع في سياسات التيسير النقدي وتباعاً خفض معدلات الفائدة، ونود الإشارة، لكون المركزي النيوزيلندي طالب المصارف الأربعة الكبرى في نيوزيلندا بضرورة زيادة رأسمالها إلى 16% من قيمة أصولها، ويذكر أنه اقترح في كانون الأول/ديسمبر على المصارف الكبرى هناك مضاعفة نسبة رأس المال من 8.5% إلى النسبة الحالية 12%.

على الصعيد الأخر، تترقب الأسواق من قبل الاقتصاد الأمريكي للكشف عن قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي قد تعكس اتساع العجز إلى ما قيمته 75.3$ مليار مقابل 71.6$ مليار في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر مخزونات الجملة والتي قد توضح تسارع النمو إلى 0.4% مقابل 0.3% في تشرين الثاني/نوفمبر.

وذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان والتي قد تعكس ارتفاع مبيعات المنازل القائمة 0.8% مقابل تراجع 2.2% في كانون الأول/ديسمبر، بالتزامن مع صدور قراءة طلبات المصانع والتي قد تظهر ارتفاعاً 1.5% مقابل تراجع 0.6% في تشرين الثاني/نوفمبر، وبالتزامن مع فعليات شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حيال السياسة النقدية أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب.

ويذكر أن محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مثل أمام لجنة المصارف في مجلس الشيوخ أمس الثلاثاء ضمن فعليات شهادته النصف سنوية حيال السياسة النقدية أمام الكونجرس ونوه لكون الاقتصاد الأمريكي في حالة جيدة، إلا أنه من الضروري خلال الفترة الحالية تبني بنك الاحتياطي الفيدرالي لسياسة التريث والصبر لحين اتضاح الرؤية حيال بعض العوامل السلبية التي قد تثقل على كاهل الاقتصاد الأمريكي لاحقاً.

وأفاد باول بأن العوامل السلبية التي تؤثر على الاقتصاد الأمريكي من بينها الصراع التجاري بين واشنطون وبكين بالإضافة إلى التقلبات التي تشهدها الأسواق المالية ووهن وتيرة النمو الاقتصاد العالمي مع تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي لكبرى الاقتصاديات العالمية وعلى رأسها الصين واقتصاديات منطقة اليورو، وذلك بالتزامن مع استقرار الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة دون هدف اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح عند اثنان بالمائة.