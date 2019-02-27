شكرا لقرائتكم خبر عن عجز الميزان التجاري النيوزيلندي خلال كانون الثاني/يناير يفوق التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد النيوزيلندي الكشف عن قراءة مؤشر الميزان التجاري لشهر كانون الثاني/يناير والتي أظهرت عجز بما قيمته 914 مليون دولار نيوزيلندي مقابل فائض بما قيمته 12 مليون دولار نيوزيلندي في كانون الأول/ديسمبر الماضي، لتعد القراءة الحالية أسوء من التوقعات التي أشارت لعجز بما قيمته 300 مليون دولار نيوزيلندي.

وفي نفس السياق، فقد أوضحت قراءة مؤشر الصادرات تراجعاً إلى ما قيمته 4.40 مليار دولار نيوزيلندي مقابل 5.48 مليار دولار نيوزيلندي في كانون الأول/ديسمبر، أسوء من التوقعات عند 4.80 مليار دولار نيوزيلندي، بينما أوضحت قراءة الواردات ارتفاعاً إلى ما قيمته 5.32 مليار دولار نيوزيلندي مقابل 5.22 مليار دولار نيوزيلندي، متفوقة على التوقعات عند 5.00 مليار دولار نيوزيلندي.